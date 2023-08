Świątek - Saville: transmisja za darmo. Reprezentantka Polski w roli zdecydowanej faworytki przystąpi do meczu II rundy US Open 2023. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Saville w TV i online.

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek błyskawicznie wywalczyła awans do drugiej rundy US Open, nie dając w swoim pierwszym meczu szans Rebecce Peterson (6:0, 6:1). Do kolejnego swojego spotkania w drodze po obronę tytułu również przystąpi w roli murowanej faworytki do zwycięstwa. W drugiej rundzie zmierzy się z plasującą się obecnie na dopiero 322. miejscu w rankingu WTA Darią Saville.

Do tej pory obie tenisistki tylko raz spotkały się na korcie. Miało to miejsce podczas ubiegłorocznego turnieju w Adelajdzie. Lepsza okazała się Świątek, która wygrała w dwóch setach 6:3, 6:3.

Mecz Świątek – Saville rozegrany zostanie w środę (30 sierpnia). Pojedynek, który odbędzie na obiekcie imienia Louisa Armstronga, powinien rozpocząć się około godziny 18:30 czasu polskiego.

Świątek – Saville, transmisja w TV

Świątek – Saville, transmisja za darmo

US Open 2023: O której gra Świątek?

Iga Świątek swoje spotkanie z Darią Saville w ramach II rundy US Open rozegra w środę (30 sierpnia). Pojedynek powinien rozpocząć się około godziny 18:30 polskiego czasu.

Świątek – Saville: kto wygra?

Świątek – Saville, kursy bukmacherskie

Gdzie oglądać mecz Świątek – Saville? Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Saville? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (30 sierpnia) o godzinie 18:30 polskiego czasu.

