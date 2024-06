ZUMA Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek zagra w sobotę o czwarty triumf we French Open w swojej karierze. Świetnie czująca się na kortach Rolanda Garrosa reprezentantka Polski zmierzy się z Jasmine Paolini, która również ma polskie korzenie. Dla obu zawodniczek będzie to trzeci pojedynek w historii. Dotychczasowe dwa zakończyły się wygranymi liderki światowego rankingu. Ostatni raz miały okazję rywalizować podczas US Open dwa lata temu.

Świątek w do tej pory rozegranych spotkaniach zaprezentowała świetną formę. Do pojedynku z Paolini przystąpi w roli murowanej faworytki do zwycięstwa. Rywalizacja na korcie centralnym w Paryżu zapowiada się bardzo ciekawie. Mecz będzie można oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Świątek – Paolini, transmisja w TV

Finał French Open Świątek – Paoloni rozegrany zostanie w sobotę (8 czerwca) o godzinie 15:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na kanałach TVN i Eurosport 1.

Świątek – Paolini: transmisja za darmo

Pojedynek Świątek z Paolini o triumf we French Open obejrzysz także dzięki i STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji z tego spotkania wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Paolini ostanie odblokowana

O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek?

Finałowy mecz French Open 2024, w którym Iga Świątek zmierzy się z Jasmine Paolini, odbędzie się w sobotę (8 czerwca) o godzinie 15:00. Obie zawodniczki zmierzą się na korcie centralnym im. Philippe’a Chatriera.

Świątek – Paolini, typ kibiców

Kto wygra w finale French Open 2024? Świątek 0% Paolini 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Świątek

Paolini

Gdzie oglądać finał Świątek – Paolini? Transmisja z meczu Świątek – Paolini będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach TVN i Eurosport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Paolini? Spotkanie Świątek – Paolini odbędzie się w sobotę (8 czerwca) o godzinie 15:00

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.