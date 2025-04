DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Fett, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek zmierzy się z Janą Fett w środowym meczu drugiej rundy w Stuttgarcie. Dla Polki będzie to pierwszy występ od turnieju w Miami, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Reprezentantka Polski jest murowaną faworytką spotkania z zajmującą obecnie 153. miejsce Chorwatką. Będzie to ich dopiero drugi pojedynek w historii. Jedyne spotkanie, które rozegrane zostało trzy lata temu podczas Wimbledonu zakończyło się pewną wygraną Świątek. Środowe spotkanie będzie można oglądać dzięki transmisjom dostępnym w TV i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Świątek – Fett, transmisja w TV

Spotkanie Świątek – Fett odbędzie się w środę (16 kwietnia) około godziny 17:00. Mecze turnieju w Stuttgarcie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 2.

Świątek – Fett: transmisja za darmo

Transmisja z meczu Świątek – Fett możesz również oglądać dzięki transmisji za darmo dostępnej na platformie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać do niej dostęp.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Fett zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Świątek – Fett, typ kibiców

Jak zakończy się mecz 2. rundy? wygraną Świątek

wygraną Fett wygraną Świątek

wygraną Fett 0 Votes

Świątek – Fett, kursy bukmacherskie

Iga Świątek jest murowaną faworytką do wygranej, także zdaniem bukmacherzy. Nie dają oni rywalce z Chorwacji żadnych szans na sprawienie niespodzianki, co potwierdzają oferowane przez nich kursy.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Fett? Transmisja z meczu Świątek – Fett będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Fett? Mecz Świątek – Fett rozegrane zostanie w środę (16 kwietnia) około godziny 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.