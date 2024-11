fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stuttgartu

Stuttgart – Atalanta: gdzie oglądać?

Stuttgart i Atalanta to dwie ekipy, które stawiają na ofensywny styl gry, co może być dobrym prognostykiem na środowy wieczór. Die Schwaben jak na razie zdobyli w tej kampanii w rodzimej lidze 17 goli. Z kolei 29 trafień w Serie A ma La Dea. To może zwiastować ciekawe starcie. Obie drużyny w tabeli Ligi Mistrzów dzieli różnica tylko jednego punktu. Sprawdź typy na mecz Stuttgart – Atalanta.

Stuttgart – Atalanta: transmisja w TV

Środowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania Stuttgart – Atalanta będzie można oglądać od godziny 21:00 na antenie CANAL+ Extra 6.

Stuttgart – Atalanta: transmisja online

Spotkanie Stuttgart – Atalanta za pośrednictwem internetu możesz obejrzeć na platformie Canal+ Online. Transmisja zostanie aktywowana po wykupieniu abonamentu z pakietem Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdą się również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

Bonus 600 zł za zwycięstwo Stuttgartu lub Atalanty

W Superbet możesz skorzystać ze specjalnej oferty i zakład na zwycięzcę meczu Stuttgart – Atalanta postawić po kursie 300. Stawiając tylko 2 zł, możesz zgarnąć aż 600 zł. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy w kilku krokach.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięzcę meczu Stuttgart – Atalanta Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 600 zł

Stuttgart – Atalanta: kto wygra?

Stuttgart – Atalanta: kursy bukmacherskie

Analitycy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w środowym starciu mają gospodarze. Typ na wygraną Stuttgartu kształtuje się w wysokości 2.40. Remis wyceniono na 3.80. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Atalanty oszacowano na 2.80.

VfB Stuttgart Atalanta 2.35 3.90 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 05:40 .

Gdzie oglądać mecz Stuttgart – Atalanta? Spotkanie można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Extra 6 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Stuttgart – Atalanta? Mecz odbędzie się w środę (6 listopada) o godzinie 21:00.

