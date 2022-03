PressFocus Na zdjęciu: Patryk Stępiński

Stomil – Widzew: transmisja za darmo. W otwierającym rywalizację meczu 22. kolejki Fortuna 1. Ligi walczący o utrzymanie Stomil podejmować będzie wiceliderujący Widzew. Meczu nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, ale transmisja będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy sposób, dzięki któremu uzyskamy do niej dostęp zupełnie za darmo.

Stomil – Widzew, gdzie obejrzeć

Runda wiosenna Fortuna 1. Ligi rozpoczęła się przed tygodniem. W lepszych nastrojach po pierwszym występie z pewnością są piłkarze walczącego o utrzymanie w lidze Stomilu, którzy zdobyli cenny punkt w wyjazdowym meczu z Koroną Kielce (1:1). Obecnie drużyna z Olsztyna nadal plasuje się w strefie spadkowej, mając pięć punktów straty do bezpiecznej lokaty.

Widzew pierwszego występu zupełnie nie może zaliczyć do udanych. Przed własną publicznością przegrał wysoko 2:5 z Arką Gdynia, w efekcie czego jego przewaga nad trzecią w tabeli Koroną stopniała już tylko do trzech punktów. Z kolei prowadząca Miedź Legnica ma nad Widzewem już osiem punktów przewagi.

Trzy ostatnie ligowe pojedynki obu zespołów zakończyły się wygranymi Widzewa. W jesiennym meczu w Łodzi gospodarze wygrali 2:0.

Stomil – Widzew, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Fortuna 1. Ligi w sezonie 2021/22 dysponuje stacja Polsat, ale w każdej kolejce pokazuje na swoich kanałach tylko wybrane mecze. Niestety telewizyjna transmisja z meczu Stomil – Widzew nie została zaplanowana, ale nie oznacza to, że nie będziemy mogli obejrzeć meczu na żywo. Poniżej znajdziecie również sposób, który pozwala na uzyskanie dostępu do internetowej transmisji zupełnie za darmo.

Stomil – Widzew: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie pierwszoligowe mecze transmitowane są za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Posiadając pakiet sportowy będziemy mogli obejrzeć również mecz Stomil – Widzew. Teraz można uzyskać do niego dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarza. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić, aby odebrać dostęp.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Stomil – Widzew, transmisja online

Jak już napisaliśmy wyżej, transmisja z meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziecie również instrukcję pozwalającą na odebranie zupełnie za darmo 30-dniowego dostępu do pakietu sportowego, który umożliwia oglądanie meczów Fortuna 1. Ligi.

Stomil – Widzew, kursy bukmacherskie

Choć forma Widzewa pozostawia wiele do życzenia, bukmacherzy właśnie drużynę z Łodzi stawiają w roli faworyta.

