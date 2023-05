fot. Imago / Łukasz Skwiot / CYFRASPORT Na zdjęciu: Kamil Kiereś

Stal Mielec – Warta Poznań, gdzie oglądać

Stal Mielec – Wartę Poznań dzieli w tabeli różnica zaledwie pięciu punktów. W każdym razie w gorszym położeniu przed sobotnią potyczką są podopieczni Kamila Kieresia, którzy wciąż muszą walczyć o ligowy byt. Stal do starcia z zielonymi podejdzie, chcąc wrócić na zwycięskie tory po trzech meczach bez wygranej. Warta natomiast jest bez zwycięstwa od czterech spotkań.

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja na żywo w TV

Mecz Stal – Warta może śledzić w telewizji dzięki Multilidze, która będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport od godziny 16:00 na CANAL+ Sport i CANAL Sport 3. Rywalizację będzie komentował Piotr Glamowski.

Stal Mielec – Warta Poznań, transmisja online

Oczywiście potyczka z Mielca będzie dostępna w internecie. Całe spotkanie można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Stal Mielec – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Stali oscyluje w granicach 2,45.

Stal Mielec Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 17:28 .

