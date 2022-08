Stal – Ruch: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (08.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Bielecki

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów to mecz zamykający zmagania w ramach czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi. Niebiescy po trzech kolejkach legitymują się bilansem siedmiu punktów. Cztery oczka mają z kolei piłkarze Daniela Myśliwca. Jak będzie po poniedziałkowym spotkaniu? Przekonamy się wkrótce. Tymczasem zapoznaj się z informacją, gdzie znaleźć transmisję z meczu Stal – Ruch w telewizji i online.

1. liga Stal Rzeszów Ruch Chorzów 2.47 3.35 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2022 07:19 .

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów to zdecydowanie mecz aspirujący do miana hitów Fortuna 1 Ligi. Obie drużyny mają ambitne plany związane z sezonem 2022/2023, więc poniedziałkowa potyczka zapowiada się bardzo ciekawie.

W poprzedniej kampanii oba zespoły miały okazję rywalizować ze sobą w eWinner 2 Lidze. Stal u siebie przegrała z Ruchem (1:2). Z kolei na stadionie w Chorzowie miał miejsce remis (0:0).

Typy bukmacherskie na dziś – sprawdź, jak typujemy pozostałe spotkania kolejki!

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Rzeszowie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport. Pierwszy gwizdek sędziego w tym boju zabrzmi o 18:00.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, transmisja za darmo

Ruch Chorzów ma jasny cel na starcie ze Stalą, chcąc wygrać po raz trzeci w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Rzeszowianie nie zamierzają jednak składać broni, chcąc podtrzymać dobrą serię spotkań w roli gospodarza, nie przegrywając u siebie od trzech meczów.

Starcie Stal – Ruch będzie można zobaczyć także dzięki usłudze Polsat Box Go. Dobrą nwoiną jest to, że dzięki bukmacherowi Fuksiarz można otrzymać na 30 dni darmowy dostęp do pakietu sportowego na tej platformie. Trzeba tylko spełnić odpowiedni warunki. Co dokładnie? O tym poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, transmisja online

Rywalizacja Stal Rzeszów – Ruch Chorzów będzie transmitowana na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Ponadto usługa jest dostępne dzięki dedykowanej stronie internetowej. Mecz zacznie się o 18:00.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na końcowy triumf dają podopiecznym Daniela Myśliwca. Kurs na wygraną Stali w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,24.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin