PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec

Stal – Śląsk: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym sobotnim spotkaniu 8. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, dlatego zapowiada się wyrównane widowisko. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz w Internecie.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać?

Stal Mielec po niezbyt udanym poprzednim sezonie, obecny rozpoczęła nad wyraz dobrze. Świetna gra w meczu z Górnikiem Zabrze czy Cracovią dla wielu była zaskoczeniem. Jednak w ostatnich kolejkach przytrafiły się mielczanom dwie porażki z rzędu w rywalizacji z Piastem Gliwice oraz Legią Warszawa. Czy Stali uda się wrócić na zwycięską ścieżkę w meczu ze Śląskiem? Okazja wydaje się idealna.

Śląska Wrocław gra w kartkę w tym sezonie. Lepsze mecze przeplata tymi gorszymi. Wrocławianie na swoim koncie mają jednak tylko dwie porażki w rywalizacjach z Koroną Kielce oraz Rakowem Częstochowa. Zespół z Dolnego Śląska potrafił za to wywalczyć cenne trzy oczka z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin, co można uznać za małą niespodziankę. W tabeli zajmuje dziesiąte miejsce, pozycję niżej od Stali.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Prawa do pokazywania meczów PKO Ekstraklasy od wielu lat ma telewizja CANAL+. Sobotni mecz Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, transmisja online

Mecz Stali Mielec ze Śląskiem Wrocław możesz również obejrzeć online. Taką możliwość daje serwis CANAL+ Online.

Stal Mielec – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Tak, jak wspominaliśmy na początku zapowiada się bardzo wyrównane spotkanie, co pokazują też poniższe kursy bukmacherskie. Trudno jest wskazać zdecydowanego faworyta, a typy są bardzo przybliżone.

Stal Mielec Śląsk Wrocław 2.95 3.50 2.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 08:59 .