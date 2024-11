SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Reklama

Sporting – Arsenal: gdzie oglądać?

Jedno z ciekawszych spotkań we wtorek w Lidze Mistrzów to rywalizacja Sporting – Arsenal. Gospodarze do tej pory uznawani byli za rewelację rozgrywek. Po 4. kolejkach portugalski klub zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Kanonierzy, choć mają o 3 oczka mniej i plasują się na 12. miejscu, mimo wszystko będą faworytem bezpośredniej konfrontacji. Sprawdź typy na mecz Sporting – Arsenal.

Sporting – Arsenal: transmisja w TV

Transmisja spotkania w 5. kolejce Ligi Mistrzów Sporting – Arsenal będzie dostępna w telewizji. Mecz można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 2. Początek rywalizacji na Estadio Jose Alvalade o godzinie 21:00. Starcie skomentuje duet Bartosz Gleń i Przemysław Rudzki.

Sporting – Arsenal: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony. Aktualnie Canal+ ma dla nowych klientów promocję z okazji Black Week. Pakiet Super Sport przez pierwsze trzy miesiące kosztuje jedynie 59 zł miesięcznie. Później kwota wzrasta do standardowych 69 zł miesięcznie.

Reklama

Sporting – Arsenal: kto wygra?

Kto wygra mecz? Sporting

Remis

Arsenal Sporting

Remis

Arsenal 0 Votes

Sporting – Arsenal: kursy bukmacherskie

Arsenal będzie faworytem meczu przeciwko Sportingowi. Analitycy ustalili kurs na wygraną Kanonierów na poziomie 2.30, zaś zwycięstwo gospodarzy można postawić na kuponie ze współczynnikiem 3.25. Nieco wyższy kurs, bowiem 3.50 ustalono na podział punktów.

Sporting Lizbona Arsenal 3.25 3.50 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2024 07:02 .

Gdzie oglądać mecz Sporting – Arsenal? Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Sporting – Arsenal? Mecz odbędzie się we wtorek (26 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.