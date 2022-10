PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk – Warta: transmisja w TV i online. W zamykającym rywalizację w 11. kolejce PKO Ekstraklasy spotkaniu dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, których celem jest przede wszystkim utrzymanie się w lidze. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Śląsk – Warta.

Śląsk – Warta, gdzie obejrzeć

We Wrocławiu nieco odetchnęli z ulgą po dwóch ostatnich ligowych spotkaniach, w których Śląsk zdobył cztery punkty – 2:1 z Lechią Gdańsk i 1:1 z Piastem Gliwice. Dzięki temu odskoczył od strefy spadkowej. W poniedziałek będzie miał okazję do powiększenia nad nią przewagi do pięciu punktów, bowiem jego rywalem będzie plasująca się na 16. lokacie Warta Poznań.

Zespół z Wielkopolski w trzech ostatnich kolejkach nie odniósł zwycięstwa i plasuje się obecnie w strefie spadkowej. Kibice Warty nie mają również wielkich powodów do optymizmu przed wizytą ich zespołu we Wrocławiu. To gospodarze wybiegną na murawę w roli faworyta. Sprawdź typy na mecz Śląsk – Warta.

Śląsk – Warta, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie 11. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem i Wartą rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Warta, transmisja online

Ostatni mecz 12. kolejki PKO Ekstraklasy obejrzymy również za pośrednictwem internetu, w usłudze CANAL+ online. Nasi Czytelnicy mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji, która pozwala zaoszczędzić nawet 96 zł. Wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i wybrać półroczny dostęp do jednego z pakietów.

Śląsk – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo, przede wszystkim z uwagi na rozgrywanie tego meczu we Wrocławiu, dają gospodarzom. Warta według nich również nie stoi na straconej pozycji.

Śląsk Wrocław Warta Poznań 2.47 3.25 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2022 13:29 .

