Śląsk - Warta: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na zakończenie sobotniego grania w lidze polskiej dojdzie do rywalizacji z udziałem WKS-u i Zielonych. Mecz zacznie się o godzinie 20:00.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk – Warta, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław w tym sezonie cały czas liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Przed sobotnim starciem Wojskowi legitymują się bilansem 47 oczek. W sobotni wieczór na Tarczyński Arena ekipa z Wrocławia ma plan, aby wrócić na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej.

Warta Poznań skupia się natomiast na grze o ligowy byt. Zespół Dawida Szulczka jest od trzech spotkań bez zwycięstwa. W tym czasie Zieloni zaliczyli remis i dwie porażki. Sprawdź typy na mecz Śląsk Wrocław – Warta Poznań.

Śląsk – Warta, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 czy CANAL+ 4K. Rywalizacja na Tarczyński Arena zacznie się o godzinie 20:00.

Śląsk – Warta, transmisja online

Spotkanie we Wrocławiu będzie też do obejrzenia w internecie. Będzie to możliwe między innymi dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Śląsk – Warta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

wygraną Warty

remisem

Śląsk – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują w roli faworyta gospodarzy. Opcja na zwycięstwo Śląska kształtuje się na poziomie 2.00. Remis wyceniono na 3.20. Tymczasem rozwiązanie na wygraną Warty zostało ocenione na 4.40.

Śląsk Wrocław Warta Poznań 2.08 3.15 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 08:14 .

