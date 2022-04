PressFocus Na zdjęciu: Cayetano Quintana

Śląsk Wrocław – Termalica: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W tej kolejce nie zabraknie meczów kluczowych dla układu dolnej części tabeli. Jednym z nich jest sobotni pojedynek we Wrocławiu, gdzie miejscowy Śląsk spróbuje pokonać ostatnią w lidze Termalikę. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Śląsk – Termalica, gdzie oglądać

Przed nami spotkanie istotne dla najniższych rejonów tabeli Ekstraklasy. Śląsk Wrocław nadal nie może być pewny utrzymania. Wojskowi mają przewagę zaledwie trzech punktów nad znajdującą się w dobrej formie Wisłą Kraków. W dodatku w ostatnich trzech kolejkach wrocławianie sięgnęli po jedynie dwa oczka. Dlatego też nadchodzący mecz będzie dla nich tak ważny.

Na ich drodze stanie bowiem czerwona latarnia ligi. Trudno wyobrazić sobie, by Termalica zdołała jeszcze uchronić się przed relegacją. Słonie nie wygrały w lidze od 5 marca. Od tamtej pory zanotowały cztery porażki i dwa remisy. Do bezpiecznego miejsca brakuje im aż siedmiu punktów, więc szanse na utrzymanie są wyłącznie matematyczne.

Sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Termalica.

Śląsk – Termalica, transmisja na żywo w TV

Mecz na Stadionie Miejskim we Wrocławiu obejrzysz na Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Śląsk – Termalica, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego pojedynku Wojskowych ze Słoniami. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Śląsk – Termalica, transmisja online

Mecz we Wrocławiu możesz obejrzeć również w internecie. Musisz jedynie wykupić odpowiedni, sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Śląsk – Termalica, kursy bukmacherskie

Termalica to zdecydowanie najsłabszy zespół Ekstraklasy i choćby dlatego Śląsk jest faworytem nadchodzącego starcia.

Śląsk Wrocław Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.86 3.75 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 09:16 .

