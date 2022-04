PressFocus Na zdjęciu: Jesper Kalstrom i Erik Exposito

Śląsk – Lech: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 27. kolejki PKO Ekstraklasy, walczący o mistrzowski tytuł Kolejorz uda się z wizytą do Wrocławia. Mecz obejrzymy zarówno w polskiej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Sprawdź również sposób, jak obejrzeć go zupełnie za darmo.

Śląsk – Lech, gdzie obejrzeć

Wrocławianie po słabym początku drugiej rundy rozgrywek, ostatnio zdobyli cztery punkty w dwóch spotkaniach. To między innymi zasługa nowego trenera Piotra Tworka. Teraz zawodników Śląska czeka jednak zdecydowanie trudniejszy sprawdzian, który niewątpliwie jest pojedynek z ekipą Macieja Skorży.

Lech na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale ma tylko jeden punkt straty do prowadzącej Pogoni Szczecin. Przed przerwą na mecze reprezentacji Kolejorz pewnie 3:0 pokonał u siebie Jagiellonię Białystok, a w piątek będzie walczył o drugie w tym roku zwycięstwo na wyjeździe.

Pierwszym pojedynek obu zespołów w tym sezonie, który odbył się na początku października ubiegłego roku, zakończył się pewną wygraną 4:0 Kolejorza. Jak będzie w piątek? Sprawdź typy na mecz Śląsk – Lech.

Śląsk – Lech, transmisja na żywo w TV

Piątkowe (1 kwietnia) spotkanie 27. kolejki PKO Ekstraklasy oczywiście będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie prowadzona na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra UD. Pojedynek we Wrocławiu skomentują Robert Skrzyński i Grzegorz Mielcarski.

Śląsk – Lech: transmisja na żywo za darmo

Mecz będzie można obejrzeć zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz, który pozwala na odebranie darmowego 30-dniowego dostępu do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, w skład którego wchodzi również kanał Canal+ Sport 3. Oto co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Śląsk – Lech, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz Śląsk – Lech obejrzymy za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Spotkanie obejrzą również posiadacze odpowiedniego pakietu w usłudze Canal+ online.

Śląsk – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego meczu we Wrocławiu jest zespół Lecha Poznań. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Śląsk Wrocław Lech Poznań 6.00 4.10 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2022 13:08 .

