PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Kita

Gdzie obejrzeć mecz Skra – Widzew? O kolejne ligowe zwycięstwo w drodze do powrotu do Ekstraklasy walczyć będzie w niedzielę Widzew Łódź. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz i jak uzyskać za darmo dostęp do transmisji.

Skra – Widzew, gdzie obejrzeć

Widzew przed niedzielnym meczem zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad trzecią Koroną Kielce oraz cztery nad czwartą Arką Gdynia. Do mecze ze Skrą Łodzianie przystąpią w roli zdecydowanego faworyta, tym bardziej, że mecz rozegrany zostanie na ich stadionie, choć to rywale z Częstochowy na papierze przystąpią w roli gospodarza.

Skra w lidze nie wygrała żadnego z dziewięciu ostatnich spotkań, dlatego też trudno spodziewać się w niedzielne popołudnie niespodzianki i przełamania przez nich fatalnej serii. Już zdobyty punkt będzie dla nich dużym sukcesem.

W jesiennej konfrontacji Widzew nie dał swoim rywalom najmniejszych szans i wygrał wysoko 4:0. Kibice łódzkiego zespołu z pewnością liczą na równie skuteczny jego występ w niedzielnym meczu ze Skrą, którego pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 15:00.

Skra – Widzew, transmisja na żywo w TV

Niedzielnego spotkania, które rozegrane zostanie w ramach 27. kolejki nie będziemy mieli szansy obejrzeć w polskiej telewizji. Posiadająca telewizyjne prawa stacja Polsat zdecydowała się w tej serii spotkań pokazać na swojej antenie inne mecze. Nie oznacza to jednak, że transmisja z tego meczu nie będzie dostępna. Mecz Widzew ze Skrą będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu i będzie to można zrobić zupełnie za darmo. Jak? Wyjaśniamy poniżej.

Skra – Widzew: transmisja na żywo za darmo

Transmisja “na żywo” z meczu Skry z Widzewem, który rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz uzyskać do niej dostęp za darmo na 30 dni. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez Fuksiarza, a jej warunki przedstawiamy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Skra – Widzew, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy stream z tego spotkania będzie dostępny w usłudze Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz także krótką instrukcję pozwalającą na odebranie dostępu do usługi zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Skra – Widzew, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają drużynę Widzewa, co oczywiście w żadnym wypadku nie może dziwić. Dla Łodzian to bardzo ważne spotkanie w walce o awans do Ekstraklasy.

Skra Częstochowa Widzew Łódź 5.70 4.00 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2022 13:00 .

