PressFocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Serbia – Szwajcaria: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Serbowie zdawali się faworytem do wyjścia z grupy za Brazylią, ale by do tego doszło muszą pokonać Szwajcarów i ściskać kciuki za Canarinhos. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Serbia – Szwajcaria, gdzie oglądać

Reprezentacja Serbii ma, czego żałować. Jechała na mundial jako pozytywna niespodzianka eliminacji i potencjalny czarny koń. Przegrana z Brazylią musiała być wkalkulowana, natomiast tego, co wydarzyło się w drugiej kolejce, nie da się logicznie wyjaśnić. Na początku drugiej połowy zespół z Bałkanów strzelił na 3:1 i w pełni kontrolował przebieg spotkania. Dwa szybkie gole Kamerunu wystarczyły jednak, by mecz zakończył się remisem. Ten rezultat oznacza, że Serbia nie tylko musi pokonać Szwajcarię, ale liczyć też na pewną awansu Brazylię w starciu z Kamerunem.

A reprezentacji Szwajcarii najprawdopodobniej wystarczy remis; chyba, że Kameruńczycy rozstrzelają się w pojedynku z Canarinhos. Helweci są w zdecydowanie lepszej sytuacji przed ostatnią kolejką, ale siły ofensywnej Serbów nie sposób lekceważyć.

Serbia – Szwajcaria, transmisja na żywo w TV

Piątkowy pojedynek obejrzysz na kanałach TVP 2 i TVP Sport.

Serbia – Szwajcaria, transmisja online

Wszystkie mecze Mundialu w Katarze dostępne są na stronie stacji TVP Sport. Wystarczy, że wjedziesz na sport.tvp.pl i klikniesz w zakładkę “transmisje”.

Serbia – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego meczu. Nieco niższe kursy oferują jednak za zwycięstwo Serbów.

Serbia Szwajcaria 2.73 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2022 11:25 .

