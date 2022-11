fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Gdzie oglądać mecz Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków? Biała Gwiazda w pierwszym niedzielnym spotkaniu Fortuna 1 Ligi ma zamiar zrobić wszystko, aby odnieść siódme zwycięstwo w sezonie. Gospodarze mają jednak plan, aby opuścić ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Sandecja – Wisła w TV i online.

Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

10 punktów dzieli obie drużyny w ligowej klasyfikacji. Sandecja znajduje się w strefie spadkowej, a Wisła Kraków jest w okolicach środka ligowej stawki.

Sączersi przystąpią do potyczki z ekipą Radosława Sobolewskiego po efektownej wygranej nad Zagłębiem Sosnowiec (4:1). Wisła ma z kolei dwie porażki z rzędu na koncie, bo z Motorem Lublin (0:1) w krajowym pucharze, a także w lidze z Górnikiem Łęczna (1:2).

Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Rywalizację Sandecji Nowy Sącz z Wisłą Kraków będzie można tradycyjnie śledzić w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport. Mecz będzie emitowany od godziny 12:40.

Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków, transmisja online

Starcie Sączersów z 13-krotnym mistrzem Polski można zobaczyć w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać nie tylko poprzez dedykowaną stronę internetową, ale także poprzez aplikacje na urządzenia z systemem Android, czy iOS.

Sandecja Nowy Sącz – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy faworyta rywalizacji widzą w gościach. Wisła na wyjazdach w tej kampanii w ośmiu meczach zanotowała trzy zwycięstwa, remis i cztery porażki.

1. liga Sandecja Nowy Sącz Wisła Kraków 3.55 3.50 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 23:57 .

