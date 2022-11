PressFocus Na zdjęciu: Patryk Janasik

Sandecja – Śląsk: transmisja TV i online. Do środowego spotkania 1/8 finału Pucharu Polski w roli faworyta przystąpią goście, ale zespół z Nowego Sącza z pewnością zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę. Sprawdź jak obejrzeć mecz Motor – Wisła za darmo.

Sandecja – Śląsk, gdzie obejrzeć

Sandecja do pucharowego spotkania przystąpi podbudowania ostatnią pewną ligową wygraną nad Zagłębiem Sosnowiec. Sądeczanie wygrali przed własną publicznością 4:1. Teraz dobrą formę z tego meczu będą chcieli przełożyć na pojedynek ze Śląskiem.

Wrocławianie do meczu przystąpi w gorszych nastrojach, co jest oczywiście efektem ostatniej porażki 0:1 z ostatnią w tabeli Ekstraklasy Miedzią Legnica. Nie mniej jednak to właśnie Śląsk uważany jest za faworyta do wygranej w środowy wieczór.

Dla obu zespołów będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja od 2018 roku, kiedy Sandecja występowała jeszcze w Ekstraklasie. Ostatni mecz zakończył się wygraną Śląska. Jak będzie teraz? Sprawdź typy na mecz Śląsk – Sandecja.

Śląsk – Sandecja, transmisja na żywo w TV

Mecz Śląsk – Sandecja rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Śląsk – Sandecja: transmisja na żywo za darmo

Mecze Pucharu Polski można oglądać także w usłudze Polsat Box Go





Sandecja – Śląsk, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Sandecja – Śląsk obejrzymy korzystając ze wspomnianej już usługi Polsat Box Go. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Informacje o tym co trzeba zrobić znajdziesz powyżej.

Sandecja – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na sukces i zwycięstwo w środowym meczu 1/8 finału ma Śląsk. Jasno pokazują to kursy, które są oferowane przez nich na to spotkanie.

Puchar Polski Sandecja Nowy Sącz Śląsk Wrocław 4.20 3.50 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2022 12:17 .

