Ruch - Wisła: transmisja w TV i online. W sobotę czeka nas hit na pierwszoligowych boiskach. Na przeciwko siebie staną rywale w walce o awans do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Ruch - Wisła.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Ruch – Wisła, gdzie obejrzeć?

Sobota na pierwszoligowych boiskach upłynie pod znakiem szlagieru pomiędzy zespołami Ruchu Chorzów i Wisły Kraków. Obie drużyny są bezpośrednimi rywalami w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Przed sobotnim spotkaniem w lepszej sytuacji znajdują się wiślacy, którzy dzięki świetnej postawie w tym roku awansowali już na drugiem miejsce w tabeli. Niebiescy do meczu przystąpią plasując się na czwartej lokacie.

W roli faworyta do meczu przystąpią podopieczni Radosława Sobolewskiego, którzy w 2023 roku wygrali osiem z dziewięciu rozegranych ligowych spotkań. W Gliwicach, gdzie rozegrany zostanie sobotni mecz, zamierzają pójść za ciosem i zrobić kolejny krok w kierunku upragnionego powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ruch na pewno jednak postawi wiślakom trudne warunki.

Ruch – Wisła, transmisja na żywo w TV

Mecz 28. kolejki 1 Ligi Ruch Chorzów – Wisła Kraków odbędzie się w sobotę (22 kwietnia) o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Kurs 100.00 na wygraną Wisły

Bukmacher GO+ bet przygotował niezwykle atrakcyjną promocję na sobotnie spotkanie. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na zwycięstwo Wisły po kursie 100.00. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w GO+ bet z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Zagraj za dokładnie 1 zł swój pierwszy pojedynczy zakład po rejestracji konta na zwycięstwo Wisły w meczu z Ruchem Jeżeli Wisła odniesie zwycięstwo, otrzymasz bonus o wartości 100 zł

Rejestracja konta z kodem promocyjnym GOAL pozwala również na skorzystanie z promocji “Cashback 500 zł”. W tym wypadku ubezpieczeniem objęty zostanie drugi kupon zagrany po rejestracji konta.

Ruch – Wisła: transmisja online za darmo

Rywalizację obu drużyn będzie można obejrzeć także online. Transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo, co umożliwia promocja przygotowana przez Fuksiarza. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Ruch – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta sobotniego spotkania w Chorzowie stawiają Wisłę. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na to spotkanie.

Ruch Chorzów Wisła Kraków 3.80 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 08:47 .

