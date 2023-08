fot. Imago / Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Tomasz Wójtowicz

Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Ruch Chorzów to zespół, który szybko oswoił się z grą w Gliwicach. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała żywiołowa publiczność, dopingująca regularnie 14-krotnego mistrza Polski. W sobotni wieczór Niebiescy po raz drugi zagrają w tej kampanii w roli gospodarza, rozgrywając jednocześnie jedno z ostatnich starć przed jesienną przeprowadzką na Stadion Śląski.

Jagiellonia Białystok to natomiast drużyna, mająca ostatnio trochę przerwy. Mecz Żółto-czerwonych z Lechem Poznań przełożono na inny termin. Chociaż ostatnio ekipa Adriana Siemieńca wygrała dwa spotkania z rzędu, to jednak fani drużyny nie mogą być pewni swego. Na wyjeździe białostoczanie ostatnio zaliczyli trzy z rzędu porażki.

Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Ostatnia sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisja ze spotkania od godziny 20:00 będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Konfrontację w Gliwicach będzie można tak naprawdę oglądać w dowolnym miejscu, gdzie dostępny jest internet. Spotkanie będzie emitowane dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a także na SMART TV. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na zwycięstwo Jagiellonii został oszacowany na 2.67. Tymczasem wariant z triumfem Ruchu kształtuje się na poziomie 2.75.

Ruch Chorzów Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 08:51 .

