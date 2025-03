Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ruch Chorzów – Wisła Płock: Gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich meczy Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Ruchem Chorzów oraz Wisłą Płock. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to starcie niezwykle emocjonujące i ekscytujące. Spotkają się bowiem dwie czołowe drużyny w lidze, co oznacza wysoki poziom i walkę o cenne punkty w walce o awans.

Ruch Chorzów – Wisła Płock: Transmisja TV

Mecz ten będzie można obejrzeć na kanale TVP Polonia oraz TVP Sport. Początek spotkania w sobotę 15 marca 2025 roku o godzinie 17:00.

Ruch Chorzów – Wisła Płock: Stream online

Mecz ten będzie można obejrzeć w aplikacji oraz na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Ruch Chorzów – Wisła Płock: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Ruch Chorzów

Remis

Wisła Płock Ruch Chorzów

Remis

Wisła Płock 0 Votes

Ruch Chorzów – Wisła Płock: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Ruchu Chorzów. Kurs na zwycięstwo Niebieskich wynosi 2.19. Remis z kolei wyceniany jest na mniej więcej 3.25. Z kolei na zwycięstwo Wisły Płock zagramy za 3.10.

Ruch Chorzów Wisła Płock 2.19 3.25 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 09:24 .

Kiedy odbędzie się mecze Ruch Chorzów – Wisła Płock? Początek spotkania w sobotę 15 marca 2025 roku o godzinie 17:00. Gdzie obejrzeć mecz Ruch Chorzów – Wisła Płock? Mecz będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, na kanale TVP Polonia i TVP Sport oraz w Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.