Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica? Sobotnie spotkanie w ramach ósmej kolejki Fortuna 1 Ligi zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny wymieniane są w gronie pretendentów do awansu. Przeczytaj informacje, gdzie znaleźć transmisję za darmo ze starcia Ruch – Bruk-Bet Termalica.

Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica, gdzie obejrzeć

Ruch Chorzów i Bruk-Bet Termalikę dzielą w ligowej tabeli dwa punkty. Podopieczni Jarosława Skrobacza legitymują się dorobkiem 12 oczek, a dwa punkty więcej mają Pomarańczowi.

Chorzowianie ostatnio notują lekką zadyszkę. Ruch nie wygrał w żadnym z trzech ostatnich meczów, notując w nich dwa remisy i porażkę. Drużyna Radoslava Latala natomiast za sobą passę czterech meczów bez porażki. Słonie wygrały w tych bojach trzykrotnie i raz zremisowały.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu 2017 roku. Wówczas miał miejsce rezultat 0:0. Sprawdź typy na mecz Ruch – Bruk-Bet Termalica.

Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Ruch – Bruk-Bet Termalica odbędzie się w sobotę (27 sierpnia_ o godzinie 17:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Extra. Potyczka będzie też dostępna na platformie Polsat Box Go. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje w tej sprawie.

Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica: transmisja na żywo za darmo

Hitowe starcie ósmej kolejki na zapleczu PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć online. Wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi są transmitowane na Polsat Box Go. Z platformy można korzystać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej lub aplikacji na urządzenia mobile i Smart TV. Aktualnie możliwe jest skorzystanie z promocji bukmachera Fuksiarz, która umożliwia dostęp do pakietu sportowego w usłudze na 30 dni za darmo. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica, transmisja online

Rywalizację Ruch – Bruk-Bet Termalica będzie można oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Transmisja ze spotkania zacznie się o 17:30.

Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Niezwykle trudno wskazać w tym meczu faworyta. Analitycy bukmacherscy też mają z tym starciem twardy orzech do zgryzienia, co pokazują kursy bukmacherskie, które prezentujemy poniżej.

1. liga Ruch Chorzów Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.75 3.30 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 13:28 .

