AS Roma – Athletic Bilbao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.09.2024)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

AS Roma – Athletic Bilbao, gdzie oglądać?

W czwartek AS Roma rozpocznie rywalizację w Lidze Europy od starcia z Athletikiem Bilbao na Stadio Olimpico. Giallorossi zanotowali słaby początek sezonu w Serie A, zdobywając zaledwie trzy punkty w czterech meczach. W związku z tym niedawno dokonano zmiany na ławce trenerskiej. Po zwolnieniu Daniele De Rossiego, zastąpił go Ivan Jurić. Chorwacki szkoleniowiec rozpoczął od pewnego zwycięstwa nad Udinese (3:0).

Athletic Bilbao wraca po kilku latach przerwy do europejskich pucharów. Obecnie zajmuje 3. lokatę w La Liga. Zespół Ernesto Valverde odniósł trzy kolejne zwycięstwa. Włoska ziemia nie jest dla baskijskiej ekipy łaskawa. Wygrała tylko raz na Półwyspie Apenińskim, a ostatni triumf nad włoską drużyną miał miejsce w 1997 roku.

AS Roma – Athletic Bilbao, transmisja w TV

Mecz pomiędzy Romą a Athletikiem będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 2.

AS Roma – Athletic Bilbao, stream online

Starcie w ramach 1. kolejki Ligi Europy będzie też można obejrzeć online. Bowiem mecz można zobaczyć za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

AS Roma – Athletic Bilbao, sonda

Kto wygra mecz? AS Roma

Remis

Athletic Bilbao AS Roma

Remis

Athletic Bilbao Votes

AS Roma – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują na Romę jako faworyta czwartkowego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi koło 2.18. Z kolei triumf Athletiku Bilbao sięga mniej więcej poziomu 3.50. To doskonała okazja, by przyjrzeć się ofercie bukmachera Superbet, który przygotował atrakcyjne propozycje na to starcie. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

AS Roma Athletic Club 2.20 3.25 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 08:22 .

Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Athletic Bilbao? Spotkanie będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie AS Roma – Athletic Bilbao? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.