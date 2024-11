fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Górski

Resovia – Wisła, gdzie oglądać?

Resovia Rzeszów i Wisła Puławy to dwie ekipy, które kręcą się w okolicach strefy barażowej. Do piątkowego meczu w nieco lepszej sytuacji przystąpi Wisła, która zgromadziła punkt więcej i zajmuje siódme miejsce. Resovia ma ponadto za sobą serię bez wygranej, więc dla gości to dobra okazja, aby wywieźć z Rzeszowa komplet punktów.

Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy.

Resovia – Wisła, transmisja TV

Piątkowe starcie drugiej ligi między Resovią Rzeszów a Wisłą Puławy nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Resovia – Wisła, transmisja online

Mecz Resovia Rzeszów – Wisła Puławy można śledzić wyłącznie w internecie. Transmisja będzie prowadzona na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Spotkanie będzie również transmitowane w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

Resovia – Wisła, kto wygra?

Resovia – Wisła, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Resovia Rzeszów. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 1.68. W przypadku ewentualnej wygranej Wisły Puławy jest to nawet 4.30. Kurs na remis wynosi z kolei 3.80. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Resovia Remis Wisła Puławy 1.68 3.80 4.30 1.68 3.80 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 10:28 .

Gdzie oglądać mecz Resovia – Wisła Puławy? Mecz obejrzysz w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Resovia – Wisła Puławy? Spotkanie odbędzie się już w piątek (8 listopada) o godzinie 18:00.

