Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Reims – PSG: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain uskrzydlone serią czterech zwycięstw na starcie sezonu z pewnością będzie chciało podtrzymać dobrą passę. W najbliższym meczu zmierzą się z Reims, które równie dobrze rozpoczęło zmagania w lidze. Na tę chwilę z dorobkiem 7 punktów zajmują 5. miejsce w tabeli. Zapowiada się emocjonująca rywalizacja na stadionie Stade Auguste-Delaune. Sprawdź typy na mecz Reims – PSG.

Reims – PSG: transmisja w TV

Mecz 5. kolejki Ligue 1 pomiędzy Reims a Paris Saint-Germain będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Transmisja odbędzie się w sobotę (21 września) od godziny 21:00 na kanale Eleven Sports 1.

Reims – PSG: transmisja online

Sobotnie spotkanie Reims – PSG będzie dostępne na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Co zrobić, aby otrzymać dostęp? Wyjaśniamy.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Reims – PSG zostanie odblokowany

Reims – PSG: kto wygra?

Reims – PSG: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że Paris Saint-Germain będzie faworytem sobotniej rywalizacji. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Luisa Enrique wynosi ok. 1.53. Z kolei wygraną gospodarzy można postawić ze współczynnikiem ok. 6.60. Remis oszacowano z kursem ok. 4.90.

Reims Paris Saint-Germain 6.60 4.80 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2024 06:08 .

