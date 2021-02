Z meczu Real Valladolid – Real Madryt: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (20 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio Jose Zorrilla odbędzie się w ramach 24. kolejkia La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Real Valladolid – Real Madryt: Królewscy w pogoni za liderem

Piłkarze Realu Madryt nie tracą nadziei w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. Po ostatnich potknięciach Atletico Madryt udało im się zmniejszyć do sześciu punktów stratę do aktualnego lidera. Należy jednak pamiętać, że zespół Diego Simeone ma również jedno spotkanie do rozegrania więcej. Nie mniej jednak podopieczni Zinedine’a Zidane’a do końca sezonu będą walczyć o odrobienie strat.

Real Madryt zdobył komplet dziewięciu punktów w trzech ostatnich spotkaniach, wygrywając kolejno z Huescą (2:1 na wyjeździe), Getafe (2:0 u siebie) i Valencią (2:0 u siebie). Teraz będzie starał się potwierdzić swoją solidność w Valladolid. Do spotkania przystąpi w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Real Valladolid w sześciu ostatnich ligowych spotkaniach nie odniósł ani jednego zwycięstwa. Obecnie plasuje się w strefie spadkowej, ale ma minimalną stratę do wyprzedzających ich rywali. Trudno się jednak spodziewać, aby drużynie z Estadio Jose Zorrilla udało się wydostać z niej w sobotni wieczór. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Real Valladolid – Real Madryt, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Real Valladolid – Real Madryt: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Estadio Jose Zorilla będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 24. kolejki La Liga: Real Valladolid – Real Madryt transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Mateusz Święcicki i Łukasz Wiśnowski.

Real Valladolid – Real Madryt: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w Valladolid, będzie również dostępna w internecie. Mecz Barcelona – PSG online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.