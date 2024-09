Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real – Stuttgart: gdzie oglądać?

We wtorek rozpocznie się Liga Mistrzów, na którą czeka każdy fan futbolu. Już w pierwszym dniu w ramach 1. kolejki fazy ligowej czeka nas spotkanie obrońców tytułu, czyli Realu Madryt z VfB Stuttgart. Dla gości będzie to powrót do najbardziej prestiżowych rozgrywek po czternastu latach przerwy. Z kolei dla zespołu Los Blancos wtorkowy mecz to początek drogi do zdobycia szesnastego w historii trofeum Ligi Mistrzów. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – VfB Stuttgart.

Real – Stuttgart: transmisja w TV

Transmisja meczu Real Madryt – VfB Stuttgart będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Extra 1 i Canal+ Extra 2. Spotkanie skomentuje duet komentatorów Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu o godzinie 21:00.

Real – Stuttgart: transmisja online

Od sezonu 2024/2025 prawa do transmisji Ligi Mistrzów posiada stacja Canal+. Dzięki usłudze Canal+ Online wszystkie mecze można oglądać w internecie. Wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony i wykupić abonament w cenie 65 zł miesięcznie.

Real – Stuttgart: kto wygra?

Real – Stuttgart: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta meczu Real Madryt – VfB Stuttgart upatrują w drużynie gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Królewskich wynosi ok. 1.31, zaś wygraną gości można zagrać po kursie 8.75. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 6.00.

Real Madryt VfB Stuttgart 1.30 6.25 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 06:28 .

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – VfB Stuttgart? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz Canal+ Extra 2. Mecz będzie dostępny również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – VfB Stuttgart? Mecz odbędzie się we wtorek (17 września) o godzinie 21:00.

