PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Chelsea: transmisja w telewizji oraz stream online. Po pewnej wygranej w pierwszym spotkaniu Królewscy we wtorkowy wieczór będą starali się dopełnić formalności w walce o półfinał Ligi Mistrzów. Wtorkowy mecz obejrzymy oczywiście zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na oglądanie go zupełnie za darmo.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów Real Madryt Chelsea 2.60 3.65 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2022 09:25 .

Real Madryt – Chelsea, gdzie obejrzeć

Po tym co się wydarzyło przed tygodniem na Stamford Bridge w Londynie sprawa awansu do półfinału Ligi Mistrzów wydaje się być przesądzona. Real Madryt dał wówczas londyńskiej Chelsea prawdziwą lekcję futbolu wygrywając 3:1, a kolejny doskonały mecz w fazie pucharowej tych rozgrywek rozegrał Karim Benzema, który trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.

Piłkarzom Chelsea nie można oczywiście odbierać szans na odrobienie strat z pierwszego spotkania, ale niewątpliwie staną we wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu przed szalenie trudnym zadaniem. Optymizmu The Blues mogło jednak dodać ostatnie efektowne zwycięstwo 6:0 nad Southampton w Premier League.

Królewscy są jednak w bardzo komfortowej sytuacji i we wtorek będą chcieli wykorzystać swoje ogromne doświadczenie. Brak awansu Realu do półfinału będzie ogromną niespodzianką.

Real Madryt – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Rewanżowy pojedynek Realu Madryt z Chelsea, który odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) o godzinie 21:00, będzie transmitowany “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2. Poniżej przedstawiamy sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Real Madryt – Chelsea: transmisja na żywo za darmo

Kanał Polsat Sport Premium 2, na którym transmitowany będzie mecz Realu z Chelsea, wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać za darmo możliwość korzystania z tej usługi na 30 dni. Trzeba jedynie spełnić dwa proste warunki promocji przygotowanej przez Fuksiarza.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Real Madryt – Chelsea, transmisja online

Stream online z meczu Real Madryt – Chelsea będzie dostępny w usłudze Polsat Box Go, w której znajdziesz między innymi kanały Polsat Sport Premium. Czy można uzyskać do nich dostęp za darmo? Tak! Powyżej znajdziesz informacje co trzeba zrobić w tym kierunku.

Real Madryt – Chelsea, kursy bukmacherskie

Rewanżowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają podopiecznym Carlo Ancelottiego.

Real Madryt Chelsea 2.60 3.65 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2022 09:25 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin