RB Lipsk – PSG: transmisja w TV i stream online. W jednym z najciekawszych środowych spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów niemieckie Byki powalczą o pierwsze punkty w starciu z paryskim gwiazdozbiorem. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie dostępny w polskiej telewizji.



RB Lipsk Liga Mistrzów

03/11/2021 21:00



Red Bull Arena



Paris Saint-Germain

RB Lipsk – PSG, gdzie oglądać

Dla RB Lipsk początek sezonu to pasmo rozczarowań. Zamiast walczyć z Bayernem Monachium o mistrzostwo kraju, Byki zajmują odległą, ósmą pozycję w tabeli. W Lidze Mistrzów sytuacja ma się jeszcze gorzej. Na półmetku rozgrywek podopieczni Jessego Marscha nie zdołali zdobyć ani jednego punktu!

Biorąc pod uwagę, z kim będą mierzyć się w środę, pierwsza zdobycz punktowa wydaje się jeszcze mniej realna. W poprzedniej kolejce RB Lipsk postawiło się Paris Saint-Germain, a nawet przez krótki czas zdołało objąć prowadzenie. W końcówce, jednak, Leo Messi zapewnił paryżanom komplet oczek, a Kylian Mbappe zdążył nawet zmarnować rzut karny. Giganci Ligue 1 znajdują się na przeciwległym biegunie w odniesieniu do Byków. Na swoim podwórku są bezkonkurencyjni i przewodzą stawce ze znaczną przewagą, a w Lidze Mistrzów stracili punkty tylko raz, remisując z Club Brugge.

W środę na Red Bull Arena z pewnością nie zabraknie emocji. Sprawdź nasze typy na mecz RB Lipsk – PSG.

RB Lipsk – PSG, transmisja na żywo w TV

Jak wszystkie spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów, tak i pojedynek RB Lipsk z PSG obejrzeć można będzie za pośrednictwem polskiej telewizji. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 3 i rozpocznie się o godzinie 21:00.

RB Lipsk – PSG, transmisja online

Polsat zadbał też o to, by starcia Ligi Mistrzów można było bez problemu obejrzeć za pośrednictwem internetu. Mecz RB Lipsk – PSG dostępne będzie dzięki usłudze Polsat Box Go.

RB Lipsk – PSG, kursy bukmacherskie

Ostatni bezpośredni pojedynek obu ekip, jak i ich postawa na początku sezonu każe zakładać, że faworytem środowego meczu będą zawodnicy Mauricio Pochettino. Tak uważają również bukmacherzy.

