Z meczu RB Lipsk – Liverpool: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (16 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Puskas Arena w Budapeszcie odbędzie się w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

RB Lipsk – Liverpool na neutralnym terenie

W jednym dzisiejszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów RB Lipsk zmierzy się z Liverpoolem. Pojedynek odbędzie się jednak na neutralnym terenie, co jest związane z obostrzeniami panującymi w Niemczech. Z tego powodu podopieczni Juergena Kloppa nie mogą zjawić się w Lipsku. Z tego powodu mecz został przeniesiony i obie drużyny będą gościć na Puskas Arena w Budapeszcie.

Bukmacherzy większe szanse na awans dają The Reds, którzy jednak do dwumeczu z RB Lipsk przystępują w złych nastrojach. Powodem są ostatnie ligowe niepowodzenia i trzy porażki z rzędu, które praktycznie eliminują Liverpool z walki o obronę mistrzowskiego tytułu. Tymczasem drużyna Juliana Nagelsmanna do pierwszego spotkania przystąpi podbudowana czterema zwycięstwami z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

W obu zespołach we wtorek zabraknie kilku ważnych zawodników, ale ze zdecydowanie gorszą sytuacją kadrową zmaga się Liverpool. Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać z usług wielu zawodników, którzy mogliby myśleć o występie od pierwszej minuty w tym meczu. Więcej o spotkaniu znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi. Sprawdź nasze typy na mecz RB Lipsk – Liverpool.

RB Lipsk – Liverpool: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Puskas Arena w Budapeszcie będzie dostępny w polskiej telewizji. Z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów: RB Lipsk – Liverpool transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Marcin Feddek i Artur Wichniarek.

RB Lipsk – Liverpool: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie w stolicy Węgier, będzie również dostępna w internecie. Mecz RB Lipsk – Liverpool online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Ipla w wersji na komputery, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.