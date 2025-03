PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

RB Lipsk – Borussia Dortmund: Gdzie oglądać?

W hicie 26. kolejki niemieckiej Bundesligi rywalizować będą RB Lipsk i Borussią Dortmund. Forma obu drużyn pozostawia wiele do życzenie. Najlepiej obrazuje to fakt, że drużyny te od dawna nie liczą się w walce o tytuł mistrzowski. Mimo tego można ostrzyć sobie zęby na interesujące widowisko.

Spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 18:30.

RB Lipsk – Borussia Dortmund: Transmisja TV

Mecz ten będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w sobotę 15 marca 2025 roku o godzinie 18:30. Komentatorami w tej stacji będą Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

RB Lipsk – Borussia Dortmund: Stream online

Mecz Lipska z Borussią Dortmund dostępny będzie do śledzenia także online, a to za sprawą platformy streamingowej Viaplay i strony internetowej elevensports.pl. Spotkanie będzie można oglądać również za darmo korzystając z platformy STS TV. Poniżej wyjaśniamy jak uzyskać dostęp do transmisji.

RB Lipsk – Borussia Dortmund: Kto wygra?

RB Lipsk – Borussia Dortmund: Kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem tego meczu jest RB Lipsk. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi około 2.45. Z kolei remis wyceniany jest mniej więcej na 3.65. Na zwycięstwo gości z Dortmundu można zagrać po współczynniku 2.77.

RB Lipsk Borussia Dortmund 2.55 3.60 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2025 04:21 .

Kiedy odbędzie się mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund? Początek rywalizacji w sobotę 15 marca 2025 roku o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund? Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz na platformie Viaplay.

