Rangers – Liverpool: transmisja w TV i online. W jednym ze środowych spotkań duży krok w kierunku awansu do fazy pucharowej mogą zrobić The Reds, których czeka wyjazdowy pojedynek w Szkocji. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Rangers – Liverpool.

Rangers – Liverpool, gdzie obejrzeć

Liverpool po trzech rozegranych kolejkach ma na swoim koncie sześć punktów i plasuje się w grupowej tabeli za Napoli, które do tej pory może się pochwalić kompletem trzech zwycięstw. The Reds w środę mogą znacznie zbliżyć się do zapewnienia sobie awansu z grupy. Do meczu w Glasgow przystąpi w roli faworyta.

Przed tygodniem The Reds bez większych problemów sięgnęli po pełną pulę. Drużyna Juergena Kloppa wygrała 2:0 po trafieniach Trenta Alexandra-Arnolda i Mohameda Salaha. Rangers swojej dotychczasowej przygody z Ligą Mistrzów nie mogą zaliczyć do udanych, bowiem mają na koncie trzy porażki z rzędu i bramkowy bilans 0:9. Sprawdź typy na mecz Rangers – Liverpool.

Rangers – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie można oglądać ja “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2. Mecz skomentują Cezary Kowalski i Maciej Żurawski.

Rangers – Liverpool, transmisja online

Jeżeli chcesz obejrzeć spotkanie za pośrednictwem internetu, powinieneś skorzystać z usługi CANAL+ online.

Rangers – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu niespodzianki. Patrząc na oferowane przez nich kursy zdecydowanie stawiają w tym meczu na faworyzowaną drużynę Liverpoolu.

Ibrox Stadium Liga Mistrzów, gr. A Rangers Liverpool FC 7.10 5.20 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2022 13:34 .

