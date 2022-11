PressFocus Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków – Wisła Płock: transmisja w TV i online. Mecz w Częstochowie to jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków 16. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze postarają się zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Polski. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków – Wisła Płock.

Raków – Wisła Płock, gdzie obejrzeć

Sytuacja w ligowej tabeli jest bardzo komfortowa dla Rakowa Częstochowa, który dzięki świetnej formie w ostatnich tygodniach wypracował sobie siedmiopunktową przewagę nad resztą stawki. Podopieczni Marka Papszuna są tym samym wyraźnym faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Teraz celem Rakowa jest wygranie ostatnich dwóch meczów w tym roku, co pozwoli im w świetnej atmosferze przygotowywać się do rundy rewanżowej.

W sobotni wieczór Raków zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock, która miała już w tym sezonie okazję zasiadać na fotelu lidera. Przed rozpoczęciem 16. kolejki plasuje się jednak na piątym miejscu, co jest oczywiście wynikiem nierównej formy.

Faworytem meczu w Częstochowie są oczywiście gospodarze, którzy grając u siebie odnieśli w tym sezonie siedem zwycięstw i zanotowali jeden remis. Na chwilę obecną nie ma drużyny, która była w stanie wywieźć z terenu Rakowa komplet punktów.

Raków – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Raków – Wisła Płock to jedno z ciekawszych, jeżeli nie najciekawsze spotkanie 16. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz rozegrany zostanie w sobotę (5 listopada) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra HD i TVP Sport.

Raków – Wisła Płock, transmisja online

Transmisję z meczu Raków – Wisła Płock obejrzymy również online. Internetowy przekaz będzie dostępny w usłudze CANAL+ online. Obecnie dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, w tym te prezentujące wydarzenia sportowe, kosztuje 49 zł miesięcznie. Dokładając do tego 15 zł możemy zyskać również dostęp do wszystkich kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i wybrać odpowiedni pakiet.

Raków – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w sobotnim meczu w Częstochowie nie przewidują niespodzianki. Ich zdaniem, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, trzy punkty trafią na konto Rakowa.

Raków Częstochowa Wisła Płock 1.43 5.00 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 23:16 .

