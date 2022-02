PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Wisła Kraków

Raków – Wisła: transmisja w telewizji oraz stream online. Pojedynek w Częstochowie to bez wątpienia jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Prezentujemy również rozwiązanie pozwalające uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do usług Canal+ online.



Raków Częstochowa PKO Ekstraklasa

06.02.2022 15:00



Miejski Stadion Piłkarski Raków

Wisła Kraków

Raków – Wisła, gdzie oglądać

Obie drużyny do rundy wiosennej przystępują z zupełnie odmiennymi celami. Raków cały czas ma nadzieję na włączenie się do walki o mistrzowski tytuł, choć do liderującego Lecha Poznań traci sześć punktów. Drużynie Marka Papszuna w odrobieniu strat mają pomóc wzmocnienia dokonane przez klub podczas zimowej przerwy.

Do dużych zmian kadrowych doszło również w Wiśle Kraków, którą w drugiej połowie sezonu czeka trudna walka o pozostanie w lidze. W klubie ze stadionu przy ulicy Reymonta mają nadzieję, że drużyna Adriana Guli będzie punktować od początku i uchroni swoich kibiców przed nerwową końcówką rozgrywek.

Do niedzielnego spotkania w roli faworyta przystąpią gospodarze. Sprawdź typy na mecz Raków – Wisła.

Raków – Wisła, transmisja na żywo w TV

Wszystkie mecze PKO Ekstraklasy możemy oczywiście oglądać na platformie Canal+. Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

Raków – Wisła, transmisja online

Ja już wyżej zaznaczyliśmy, mecze Ekstraklasy można oglądać poprzez internet. Wszystko za sprawą usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem obejrzymy również mecz Raków – Wisła, a wyżej przedstawiliśmy sposób dzięki któremu można otrzymać voucher na 30-dniowy dostęp do niej.

Raków – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy, co nie jest niespodzianką, za faworyta tego spotkania uznają gospodarzy. Raków ma po swojej stronie zdecydowanie więcej argumentów.

Raków Częstochowa Wisła Kraków 1.73 4.35 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2022 17:55 .

