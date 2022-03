PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Stal: transmisja w telewizji oraz stream online. W zamykającym rywalizację w 25. kolejce PKO Ekstraklasy spotkaniu drużyna Marka Papszuna będzie walczyć o fotel lidera ligowej tabeli. Poniedziałkowy mecz obejrzymy zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Przedstawiany również sposób, który pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do kanałów, na których możemy oglądać mecze Ekstraklasy.

Raków – Stal, gdzie obejrzeć

Po weekendowych potknięciach Pogoni Szczecin i Lecha Poznań, Raków Częstochowa może objąć prowadzenie w tabeli PKO Ekstraklasy. Potrzebuje do tego zwycięstwa w poniedziałkowym meczu ze Stalą Mielec. Podopieczni Marka Papszuna, którzy w tym roku punktują najlepiej spośród wszystkich drużyn Ekstraklasy, przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta.

Stal ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych, ale raczej nie musi obawiać się o pozostanie w Ekstraklasie. Jej przewaga nad strefą spadkową na tym etapie sezonu wydaje się bardzo bezpieczna.

Poniedziałkowe spotkanie w Częstochowie rozpocznie się o godzinie 18:00. Sprawdź typy na mecz Raków – Stal.

Raków – Stal, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie 25. kolejki PKO Ekstraklasy oczywiście obejrzymy “na żywo” w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3, a pojedynek skomentują Piotr Laboga i Tomasz Wieszczycki.

Raków – Stal: transmisja na żywo za darmo

Kanał Canal+ Sport 3 wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, a teraz można odebrać darmowy 30-dniowy dostęp do niego. Umożliwia to promocja przygotowana przez bukmachera Fuksiarz. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Raków – Stal, transmisja online

Transmisja meczu będzie dostępna także za pośrednictwem internetu. Rywalizację Rakowa ze Stalą obejrzymy online dzięki usługom Canal+ online i Polsat Box Go.

Raków – Stal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania są gospodarze i bukmacherzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

Raków Częstochowa Stal Mielec 1.36 5.25 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2022 16:23 .

