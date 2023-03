Raków - Śląsk: transmisja w TV i online. Już w piątek dojdzie do jednego z ciekawiej zapowiadających się meczów 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Zmierzający po mistrzowski tytuł zespół Marka Papszuna zmierzy się z regularnie punktującymi w ostatnim czasie wrocławianami. Sprawdź gdzie oglądać mecz Raków - Śląsk.

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Śląsk, gdzie oglądać

Raków Częstochowa pewnie zmierza po historyczny sukces, jakim będzie dla niego zdobycie mistrzostwa Polski. Drużyna Marka Papszuna ma aktualnie dziewięć punktów przewagi nad Legią Warszawa, a biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez Raków różnica ta wydaje się bardzo bezpieczna. Ekipa z Częstochowy w piątkowy wieczór zagra o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu.

Rywalem lidera Ekstraklasy będzie Śląsk, który w ostatnich kolejkach odsunął nieco od siebie widmo spadku. W pięciu ostatnich meczach wrocławianie doznali tylko jednej porażki i aktualnie plasują się na 11. miejscu w tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową to obecnie sześć punktów. Nie oznacza to jednak, że w stolicy Dolnego Śląska mogą spać spokojnie, bowiem porażka w Częstochowie ponownie może ich zbliżyć do miejsc zagrożonych spadkiem.

W roli wyraźnego faworyta do piątkowego spotkania przystąpi Raków. Sprawdź nasze typy na mecz Raków – Śląsk.

Raków – Śląsk, transmisja w TV

Mecz Raków – Śląsk, który rozegrany zostanie w piątek (10 marca) o godzinie 20:30, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Rywalizację obu druzyn skomentują Bartosz Gleń i Marcin Baszczyński.

Raków – Śląsk, transmisja online

Spotkanie będzie można oczywiście obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, którą teraz można uzyskać w promocyjnej cenie. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony uzyskasz rabat na pierwsze 3 miesiące dostępu. Cena za pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Jeżeli będziesz chciał kontynuować subskrypcję po tym okresie, miesięczny koszt wzrośnie do 49 zł.

Raków – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa Rakowa. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich na ten meczu kursy. Na wygraną Rakowa kursy nie przekraczają aktualnie 1.35.

Raków Częstochowa Śląsk Wrocław 1.35 5.25 10.3 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 09:00 .

