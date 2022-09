PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Radomiak – Wisła Płock: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Znajdujący się ostatnio w dobrej dyspozycji Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock, która po przegranej z Widzewem i remisie z Górnikiem Zabrze zatraciła gdzieś swoją znakomitą formę z pierwszych kolejek sezonu. Początek mecz u godzinie 17:30.

Radomiak – Wisła, gdzie oglądać

Radomiak w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy grał na wyjeździe z Legią Warszawa i bardzo długo bronił bezbramkowego remisu. Ostatecznie zespół z Radomia przegrał 0:1, ale zaliczył całkiem udany występ. Była to druga porażka Radomiaka z rzędu, bowiem wcześniej przegrał z Koroną Kielce 0:2. Jednak przed tymi dwoma porażkami podopieczni Lewandowskiego zaliczyli serię trzech zwycięstw z rzędu .W międzyczasie awansowali też do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Wisła Płock w ostatniej kolejce ligowej tylko zremisowała z Górnikiem Zabrze 1:1, a kolejkę wcześniej przegrała wyjazdowy mecz z Widzewem. Początek sezonu zespół z Płocka miał jednak rewelacyjny. Płocczanie wygrali pierwsze cztery mecze w sezonie i dopiero pierwsze punkty zgubili w meczu piątek kolejki PKO Ekstraklasy remisując z Pogonią Szczecin.

Radomiak – Wisła, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Radomiak Radom – Wisła Płock będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Wisła, transmisja online

Mecz Radomiaka Radom z Wisłą Płock możecie również obejrzeć za pośrednictwem Internetu. Możecie to zrobić poprzez usługę CANAL+ Online, dzięki której będziecie mieli dostęp do wszystkich spotkań PKO Ekstraklasy.

Radomiak – Wisła, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma Radomiak Radom, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2,20. Bardzo podobne kursy zostały ustalone na remis w sobotnim spotkaniu oraz wygraną Wisły Płock i oscylują pomiędzy 3,40 – 3,55.

Radomiak Wisła Płock 2.21 3.55 3.40