Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, gdzie oglądać?

Radomiak Radom zmierzy się na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipę Zielonych czeka więc bardzo trudne zadanie, ponieważ naprzeciwko niej staną mistrzowie Polski z sezonu 2022/2023. Jeśli chodzi o ligową tabelę w trwającej kampanii, to drużyna z Radomia znajduje się tuż nad strefą spadkową, a prowadzony przez Marka Papszuna zespół Medalików jest w czołówce. Sprawdź nasze typy na spotkanie Radomiak Radom – Raków Częstochowa.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, transmisja w TV

Starcie między Radomiakiem Radom a Rakowem Częstochowa oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Ten pojedynek będzie bowiem transmitowany na kanale CANAL+ Sport 3. Zawody skomentują Krzysztof Marciniak oraz Wojciech Jagoda.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, transmisja online

Warto dodać, że wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można również śledzić na internetowej platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje obecnie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Co więcej, równocześnie otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, sonda

Radomiak Radom – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy zanotowali trzy triumfy z rzędu na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 3.85, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.55.

Radomiak Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 08:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie dostępne na kanale CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Radomiak Radom – Raków Częstochowa? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w sobotę (5 października) o godzinie 14:45.

