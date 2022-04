PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Radomiak – Jagiellonia: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. Zamykające rywalizację w 28. kolejce PKO Ekstraklasy spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek w Radomiu. Mecz obejrzymy zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Zobacz również jak obejrzeć je zupełnie za darmo.

Stadion Broni Radom Ekstraklasa Radomiak Jagiellonia Białystok 2.22 3.45 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2022 10:58 .

Radomiak – Jagiellonia, gdzie oglądać

Radomiak, który nie wygrał w lidze od czterech kolejek zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli, ale ma tylko cztery punkty straty do czwartego miejsca, które w tym sezonie niemal na pewno da przepustkę do europejskich pucharów.

W zupełnie innej sytuacji jest Jagiellonia, która nie może być pewna pozostania w lidze. Obecnie ma co prawda pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, ale ewentualna porażka w Radomiu z pewnością nie pozwoli kibicom z Białegostoku spać spokojnie przed kolejnymi meczami.

W jesiennej konfrontacji obie drużyny podzieliły się punktami remisując ze sobą 1:1. Taki wynik w poniedziałek nie zadowoli żadnej z drużyn. Sprawdź typy na mecz Radomiak – Jagiellonia.

Radomiak – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz 28. kolejki PKO Ekstraklasy będzie transmitowany “na żywo” na kanałach Canal+ Premium i Canal+ Sports 3. Rafał Dębiński i Wojciecj Jagoda będą komentatorami.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Wszystkie mecze Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem Canal+ online, a teraz można uzyskać zupełnie za darmo miesięczny dostęp do tej usługi. Pozwala na to oferta przygotowana przez bukmachera eWinner. Oto co trzeba zrobić, aby odebrać darmowy voucher.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Radomiak – Jagiellonia, transmisja online

Spotkanie Radomiaka z Jagiellonią online będzie można oglądać dzięki usłudze Canal+ online. Powyżej przedstawiliśmy sposób pozwalający na odebranie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp.

Radomiak – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz wskazują na to, że bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom.

Radomiak Jagiellonia Białystok 2.22 3.45 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2022 10:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin