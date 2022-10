PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

PSV – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kanonierom brakuje zaledwie punktu, by zapewnić sobie wyjście z pierwszego miejsca w grupie. Osiągną sukces w Eindhoven? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Philips Stadion Liga Europy, gr. A PSV Eindhoven Arsenal 2.80 3.65 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2022 09:31 .

PSV – Arsenal, gdzie oglądać

W poprzednim spotkaniu obu drużyn Arsenal potrzebował zaledwie jednego gola, by odnieść zwycięstwo. Trafienie Granita Xhaki odarło PSV Eindhoven z marzeń o pierwszym miejscu w grupie. Dziś, by na to liczyć, Holendrzy muszą wygrać u siebie z Kanonierami, a potem liczyć na utratę punktów przez londyńczyków w ostatniej serii gier. To raczej marzenie ściętej głowy. Pomimo niedawnego remisu, zespół Mikela Artety prezentuje się bardzo solidnie i z pewnością zrobi wszystko, by już w czwartek zapewnić sobie pierwszą lokatę i krótszą drogę w fazie pucharowej.

PSV – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania spotkań Ligi Europy ma platforma streamingowa Viaplay. Meczu Kanonierów nie obejrzymy zatem w tradycyjnej telewizji.

PSV – Arsenal, transmisja online

Mecz będzie za to dostępny w aplikacji oraz internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę viaplay.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

PSV – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania. Nieznacznie większe szanse na triumf dają jednak gościom z Londynu.

PSV Eindhoven Arsenal 2.80 3.65 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2022 09:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin