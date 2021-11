PressFocus Na zdjęciu: Neymar

PSG – Nantes: transmisja w TV oraz stream online. Liderujące w tabeli Ligue 1 i pewnie zmierzające po kolejny mistrzowski tytuł Paris Saint-Germain w sobotnim meczu 14. kolejki zmierzy się u siebie z FC Nantes. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie go można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.



Paris Saint-Germain Ligue 1

20/11/2021 17:00 Parc des Princes (Paryż)

FC Nantes

PSG – Nantes, gdzie oglądać

PSG pewnie prowadzi w ligowej tabeli. Aktualnie ma aż dziesięć punktów przewagi nad drugim w tabeli RC Lens. Drużyna Mauricio Pochettino w obecnym sezonie wygrała 11 z 13 dotychczasowych ligowych spotkań i w sobotę będzie starała się poprawić ten bilans.

Rywalem paryżan będzie grające w kratkę FC Nantes, które w 13 spotkaniach zgromadziło na swoim koncie 18 punktów i plasuje się w środku ligowej tabeli.

Kanarki po cichu mają nadzieję na sprawienie kolejnej sensacji. W marcu tego roku wygrali nad Parc des Princes 2:1. Jak będzie w sobotę. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz PSG – Nantes.

PSG – Nantes, transmisja na żywo w TV

Transmisja z sobotniego spotkania na Parc des Princes, które rozpocznie się o godzinie 17:00, będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 3 i nSport+.

PSG – Nantes, transmisja online

Mecz będzie można również na kilka sposób obejrzeć za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie dostępne na internetowej stronie elevensports.pl oraz za pośrednictwem usługi Canal+ online. Teraz można uzyskać darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do niej.

Oglądaj mecze Ligue 1 z kodem GOAL

Spotkania francuskiej Ligue 1 można oglądać w usłudze Canal+ online, do której można teraz otrzymać darmowy dostęp na 30 dni. To oferta legalnego polskiego bukmachera eWinner. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

PSG – Nantes, kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain do sobotniego spotkania przystąpi w roli murowanego faworyta do wygranej. Bukmacherzy również nie mają co do tego wątpliwości.

Paris Saint-Germain Nantes 1.26 6.80 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20. listopada 2021 09:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin