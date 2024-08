PSG – Montpellier: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.08.2024)

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

PSG – Montpellier: gdzie oglądać?

Czas na drugą kolejkę Ligue 1, w której Paris Saint-Germain podejmie Montpellier HSC. Historia spotkań tych dwóch drużyn wyraźnie faworyzuje paryski klub, który nie przegrał u siebie z Montpellier od sezonu 2009/2010. W tamtym czasie La Paillade zakończyli kampanię ligową z przewagą 22 punktów nad PSG, jednak sytuacja obu zespołów od tamtego sezonu diametralnie się zmieniła. Obecni mistrzowie rozpoczęli obronę tytułu od zwycięstwa nad Le Havre (4:1) w ostatni weekend. Tymczasem Montpellier zremisowało ze Strasbourgiem (1:1). Zobacz również typy oraz zapowiedź meczu PSG – Montpellier.

PSG – Montpellier: transmisja w TV

Spotkanie między Paris Saint-Germain a Montpellier będzie transmitowany na żywo w telewizji na kanale Eleven Sports 3.

PSG – Montpellier: stream online

Mecz Paris Saint-Germain z Montpellier możesz zobaczyć również w internecie dzięki usłudze ElevenSports.pl.

PSG – Montpellier: kto wygra?

Kto wygra mecz? PSG 0% Remis 0% Montpellier 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: PSG

Remis

Montpellier

PSG – Montpellier: kursy bukmacherskie

Jak wskazują kursy bukmacherskie, PSG nie powinno mieć większych trudności z pokonaniem Montpellier w nadchodzącym meczu ligowym. Kurs na zwycięstwo paryżan na Parc des Princes wynoszą mniej więcej 1.35. Jeśli uważasz, że trzy punkty zgarną goście, to taki kursy oscyluje w przedziale 7-40-8.25. Polecam skorzystać z oferty Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Montpellier? Mecz rozgrywany na Parc de Princes będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 3 oraz w internecie na elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Montpellier? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (23 sierpnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.