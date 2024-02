IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Bukayo Saka

FC Porto Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 10:56 .

Porto – Arsenal, gdzie oglądać

Faworytem tego dwumeczu bez dwóch zdań jest Arsenal i ewentualny brak awansu do ćwierćfinału będzie sporą niespodzianką. FC Porto jeśli chce namieszać w tej rywalizacji to musi to zrobić właśnie w środowym starciu na Estadio do Dragao. W rewanżu w Londynie Portugalczykom będzie niezwykle ciężko o korzystny rezultat, dlatego przegrany pierwszy mecz już zupełnie przekreśli ich szanse na awans. Przypomnijmy tylko, że Kanonierzy notują obecnie serię pięciu wygranych z rzędu, w których zdobyli 21 goli i stracili dwa.

Porto – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Porto – Arsenal będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2. Początek o godzinie 21:00.

Porto – Arsenal, transmisja online

Spotkanie będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

Porto – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mieli żadnego problemu ze wskazaniem faworyta i trudno się temu dziwić. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra wszystko przemawia za Arsenalem. Kursy na zwycięstwo Kanonierów w tym starciu wynoszą około 1,68.

Gdzie obejrzeć mecz Porto – Arsenal? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Porto – Arsenal? Mecz rozpocznie się w środę, 21 lutego, o godzinie 21:00.

