Bartosz Kurek

Polska – Słowenia, gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie?

Rywalizacja w siatkarskim turnieju Igrzysk Olimpijskich mężczyzn wkracza w decydującą część – fazę pucharową. W poniedziałek ćwierćfinałowe spotkanie czeka reprezentantów Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zmierzy się z bardzo mocną Słowenią, która w fazie grupowej wygrała wszystkie trzy rozegrane mecze. Biało-czerwoni do ćwierćfinału przystąpią po słabym występie przeciwko Włochom.

Dla Polski i Słowenii będzie to już czwarty pojedynek w tym roku. W ramach Ligi Narodów obie drużyny podzieliły się wygranymi. Najpierw Słowenia wygrała 3:0, a następnie Polska zrewanżowała się zwycięstwem również 3:0. W połowie lipca oba zespoły spotkały się także w ramach Memoriału Huberta Wagnera. Biało-czerwoni wygrali 3:1. Poniedziałkowy ćwierćfinał będzie można obejrzeć zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Polska – Słowenia, transmisja w TV

Ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich Polska – Słowenia rozegrany zostanie w poniedziałek (4 sierpnia) o godzinie 9:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1, Eurosport 1 i Eurosport 9. W TVP spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Radosław Panas, natomiast w Eurosporcie Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.

Jacek Laskowski, Radosław Panas

Polska – Słowenia, transmisja online

Transmisja z poniedziałkowego ćwierćfinału, w którym Polska zmierzy się ze Słowenią, dostępna będzie także online. Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz platformie Max.

O której mecz Polska – Słowenia?

Mecz 1/4 finału Polska – Słowenia odbędzie się 5 sierpnia (poniedziałek). Spotkanie rozegrane zostanie jako pierwsze w kolejności i rozpocznie się już o godzinie 9:00.

Mecz 1/4 finału Polska – Słowenia odbędzie się 5 sierpnia (poniedziałek). Spotkanie rozegrane zostanie jako pierwsze w kolejności i rozpocznie się już o godzinie 9:00.

