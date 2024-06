Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn rozegra we wtorek kolejny mecz w Lidze Narodów. Tym razem jej rywalem będzie Bułgaria. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska - Bułgaria za darmo.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Aleksander Śliwka

Polska – Bułgaria, gdzie oglądać Ligę Narodów?

Reprezentanci Polski w siatkówce rozpoczną we wtorek zmagania w drugim turnieju Ligi Narodów. Aktualnie z bilansem 3:1 zajmują piąte miejsce w tabeli. Teraz staną przed szansą na jej poprawienie, bowiem zmierzą się z reprezentacją Bułgarii, która do tej pory odniosła tylko jedno zwycięstwo i doznała trzech porażek. Biało-czerwoni przystąpią do tego spotkania w roli wyraźnego faworyta.

Pierwsze spotkanie Polski podczas drugiej turnieju, który odbywa się w Brazylii, rozegrane zostanie we wtorek (4 czerwca) o godzinie 8:30 polskiego czasu. Mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Polska – Bułgaria, transmisja w TV

Mecz Polska – Bułgaria w ramach Ligi Narodów odbędzie się we wtorek o 8:30. Transmisja dostępna będzie na kilku telewizyjnych kanałach. Mecz możesz obejrzeć na kanałach: Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Polska – Bułgaria, transmisja online

Rywalizację Polski z Bułgarią możesz również śledzić dzięki internetowej transmisji, która prowadzona będzie w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo łatwe. Wymaga spełnienia jedynie dwóch warunków – zarejestrowania konta w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawienia dowolnego zakładu za minimum 2 zł.

Polska – Bułgaria: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Polska – Bułgaria? Mecz Polska – Bułgaria można oglądać w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. O której mecz Polska – Bułgaria? Spotkanie Polska – Bułgaria rozegrane zostanie we wtorek (3 czerwca) o godzinie 8:30.

