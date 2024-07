Koszykarze reprezentacji Polski zmierzą się z Bahamami w środowym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Polska - Bahamy w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jeremy Sochan

Polska – Bahamy, gdzie oglądać kwalifikacje do Igrzysk?

Reprezentacja Polski w koszykówce rozegra w środę pierwsze spotkanie w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W pierwszym meczu w Walencji Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Bahamów. Mecz nie ma wyraźnego faworyta. Kibice z pewnością mają nadzieję, że polską drużynę do wygranej poprowadzi Jeremy Sochan, który niedawno dołączył do zespołu.

Środowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Polska – Bahamy, transmisja w TV

Z meczu Polska – Bahamy, który rozegrany zostanie w środę (3 lipca) o godzinie 17:30, nie zabraknie telewizyjnej transmisji. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport, a pojedynek skomentują Piotr Sobczyński i Radosław Spiak.

Polska – Bahamy, transmisja za darmo

Środowe spotkanie w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich będzie można obejrzeć także poprzez usługę STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić tylko dwa poniższe warunki.

Polska – Bahamy: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Polska – Bahamy? Mecz Polska – Bahamy można oglądać w usłudze STS TV z kodem GOAL150 oraz na kanale TVP Sport. O której mecz Polska – Bahamy? Spotkanie Polska – Bahamy rozegrane zostanie w środę (3 lipca) o godzinie 17:30.

