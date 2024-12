SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Polonia – Wisła, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór zespoły Polonii i Wisły zmierzą się po raz drugi w ciągu zaledwie kilku dni. We wtorek, również na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej, rywalizowały o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Lepsze okazały się Czarne Koszule, które po dogrywce wygrały 3:2, choć po pierwszych 45 minutach przegrywały 0:2. Teraz Biała Gwiazda będzie miała okazję do rewanżu. Wiślacy bardzo potrzebują punktów, które pozwoliłyby umocnić im się w czołówce ligowej tabeli.

Polonia – Wisła, transmisja w TV

Mecz Polonia Warszawa – Wisła Kraków rozegrana zostanie w piątek (6 grudnia) o godzinie 20:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale TVP Sport. Rywalizację skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

Polonia – Wisła, transmisja online

Piątkowy mecz Polonia – Wisła można obejrzeć także za darmo dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie. Transmisja z piątkowego meczu dostępna będzie również na stronie sport.tvp.pl.

Polonia – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Wisła jest wyraźnym faworytem tego spotkania. Kursy na jej wygraną w Betclic nie przekraczają 1.65.

Polonia Warszawa Wisła Kraków 4.50 3.85 1.65 Kursy mogą ulec zmianie.