Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Reklama

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Hitowy mecz 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Do Szczecina przyjedzie rozpędzony Widzew Łódź, który w tym sezonie nie tylko kapitalnie punktuje, ale i gra znakomity, ofensywy futbol. Z drugiej strony Pogoń Szczecin, która do tej pory również może się podobać, ale przed kilkoma dniami ze stanowiskiem trenera pożegnał się Jens Gustafsson. Jak to wpłynie na Portowców? Nie wiadomo, ale spodziewać można się bardzo atrakcyjnego meczu z wieloma golami. Sprawdź typy, kursy oraz przewidywania na ten mecz.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja TV

Transmisja meczu Pogoń Szczecin – Widzew Łódź będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3.

Reklama

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można śledzić dzięki popularnej usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z możliwości transmisji w internecie należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł za miesiąc. Poza meczami naszej ligi otrzymasz wówczas także dostęp do wkrótce startującej Ligi Mistrzów. Usługę można kupić zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: kto wygra?

Kto wygra mecz? Pogoń Szczecin 20% Remis 0% Widzew Łódź 80% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Pogoń Szczecin

Remis

Widzew Łódź

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego meczu jest Pogoń Szczecin. Na ich zwycięstwo zagramy po kursie około 1.70. Z kolei remis wyceniany jest na 4.00 lub 4.10. Trzy punkty ekipy z Łodzi to stawka po wysokim kursie około 4.70, a nawet i 5.10. Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę Superbet. Nasz Superbet kod promocyjny umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Widzew Łódź? Spotkanie będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Szczecin – Widzew Łódź? Mecz odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.