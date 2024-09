PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń – Śląsk, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin wciąż próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości po odejściu Jensa Gustafssona. Ma za sobą nieudane spotkanie z Lechem Poznań. W niedzielę Portowców czeka rywalizacja z rozczarowującym Śląskiem Wrocław, który niespodziewanie znajduje się w strefie spadkowej.

Niedzielny mecz Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 17:30.

Pogoń – Śląsk, transmisja TV

Niedzielny mecz Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław będzie oczywiście transmitowane w telewizji na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport.

Pogoń – Śląsk, transmisja online

Mecz można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Transmisja tego meczu będzie dostępna także w usłudze Canal+ Online. Do uzyskania dostępu wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań PKO Ekstraklasy w pakiecie są również mecze Ligi Mistrzów.

Pogoń – Śląsk, kto wygra?

Pogoń – Śląsk, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 2.14, a w przypadku ewentualnej wygranej Śląska Wrocław jest to 3.60. Taki sam kurs przedstawia się na remis (3.60). Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

