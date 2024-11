Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: przewidywania

Z pewnością będzie to ciekawe spotkanie na poziomie PKO Ekstraklasy w piątkowy wieczór. Pogoń Szczecin przed własną publicznością będzie miała okazję zrehabilitować się za ostatnie słabe wyniki, a u siebie – co trzeba przyznać – są zupełnie innym zespołem. Z kolei Radomiak Radom również musi walczyć o cenne ligowe punkty, których w tym sezonie nie ma zbyt wielu.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: transmisja TV

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 3. Mecz odbędzie się w piątek 8 listopada o godzinie 20:30.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: stream online

Mecz można obejrzeć również tradycyjnie w usłudze CANAL+ Online.

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: kto wygra?

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin Remis Radomiak 1.62 4.30 5.25 1.62 4.30 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 08:29 .

Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Radomiak Radom? Mecz odbędzie się w piątek 8 listopada o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Szczecin – Radomiak Radom? Mecz będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

