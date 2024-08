PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Reklama

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin zmierzy się ze Stalą Mielec w meczu 4. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie to będzie istotnym sprawdzianem dla podopiecznych Jensa Gustafssona, którzy chcą przełamać się po ostatniej porażce w Zabrzu. Tymczasem mielczanie wpadli do strefy spadkowej z jednym punktem na koncie. Przed tygodniem ulegli Jagiellonii Białystok (0:2). Stal ma dobre wspomnienia z ostatniego meczu w Szczecinie, gdyż wygrała (3:2), a hat-tricka skompletował Ilja Szkurin. Czy ekipa Kamila Kieresia powtórzy pozytywny wynik? Sprawdź kursy i zapowiedź na to spotkanie.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, transmisja w TV

Mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Stalą Mielec będzie do obejrzenia na antenie Canal+ Sport 3. Początek sobotniej rywalizacji o godzinie 20:15.

Reklama

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, transmisja online

Spotkanie będzie również transmitowane w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, kto wygra?

Kto wygra sobotnią rywalizację w Szczecinie? Pogoń Szczecin 0% Remis 0% Stal Mielec 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Pogoń Szczecin

Remis

Stal Mielec

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin po przegranej w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze będzie starała się wrócić na zwycięskie tory. Kurs na wygraną Portowców wynosi około 1.38. Jeśli myślisz, że wygrają piłkarze Stali Mielec, to taki kurs został ustalony na około 7.80. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Pogoń Szczecin Stal Mielec 1.38 5.60 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2024 07:36 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Szczecin – Stal Mielec? Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Szczecin – Stal Mielec? Mecz rozpocznie się w sobotę (10 sierpnia) o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.